Виявляється, ймовірність розвитку діабету другого типу залежить не тільки від таких факторів ризику, як зайва вага і малорухливий спосіб життя. Існують і групи крові, які збільшують ймовірність розвитку цієї хвороби.

Як зменшити ризик діабету

Вчені Центрів з контролю і профілактиці захворювань США стверджують, що в разі предіабету, тобто патологічного стану, при якому рівень цукру в крові підвищений, але ще недостатньо для діагностики повноцінного діабету, розвиток цієї важкої хвороби можна загальмувати або зовсім скасувати шляхом певних змін в способі життя.

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В першу чергу, це корекція харчування в бік скорочення калорійності та інтенсивні фізичні навантаження. Але існують і інші чинники, на які ми не можемо впливати.

Групи крові та діабет

І мова не тільки про спадковість. Дослідження показало, що люди з усіма групами крові крім першої схильні до вищого ризику розвитку діабету. Зокрема, автори дослідження довели, що якщо у людини будь-яка група крові, за винятком першої, то ризик розвитку діабету другого типу у неї вищий.

Ці висновки зробили в ході дослідження за участю понад 80 000 жінок. У 3 553 з них згодом діагностували діабет другого типу, і власниці всіх груп крові крім першої хворіли на нього частіше.

Максимально високий ризик був у жінок третьої групи крові – він на 21% перевищував цю небезпеку в порівнянні з тими, хто мав першу групу крові. У жінок з другою групою крові ймовірність розвитку діабету другого типу була на 10% вищий.