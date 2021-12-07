Нове дослідження поширення вірусу

Фахівці вирішили з'ясувати, яким є ризик зараження оточуючих під час співу, щоб виробити рекомендації для виконавців. У науковій роботі брали участь 75 дорослих та дітей різної статі та рівня вокальної підготовки.

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Добровольців поміщали у спеціальну камеру для відстеження концентрації вірусних частинок в аерозолях, які потрапляють у повітря з диханням, та краплях слини. Учасників попросили заспівати пісню "Happy Birthday to you", а також поговорити вголос із різною гучністю.

Чоловіки поширюють найбільшу кількість вірусу

Результати були очікувані: найбільша кількість вірусних частинок потрапляла в простір саме під час співу, та їхня концентраціях була вищою в аерозолях у дорослих, ніж у дітей. У закритих приміщеннях, що погано провітрюються, ризик зараження збільшується багаторазово.

Проте вчені зробили ще одне відкриття: виявляється, найбільше вірусних частинок під час розмови чи співу поширюють чоловіки. На думку авторів дослідження, це може пояснюватися тим, що у чоловіків більший обсяг легень.

Виконавці дуже правильно зробили, припинивши свою діяльність у 2020 році, вони безперечно врятували життя інших. Тепер ми знаємо, що коли людина співає чи голосно розмовляє, вона видихає більше вірусних часток. Концерти та масові заходи можна проводити за умови дотримання маскового режиму та наявності щеплень у глядачів,

– зазначили науковці.

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