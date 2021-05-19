Не існує безпечної дози алкоголю для мозку. Навіть при помірному споживанні спиртних напоїв відбувається негативний вплив майже на всі частини мозку людини. А чим більше вживається алкоголю, тим меншим в результаті стає об'єм мозку.

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Як відбувалось дослідження

Автори дослідження використовували велику базу даних, яка збирається для розшифровки генетичних факторів і факторів навколишнього середовища, які призводять до розвитку захворювань мозку.

Ретельно враховувалися вік, стать, освіта, розмір мозку, стан здоров'я за результатами МРТ, відвідування лікарів, тести на пам'ять і інші характерні показники.

Навіть малі дози алкоголю пошкоджують мозок

З урахуванням всього цього було встановлено, що високий обсяг споживання алкоголю пов'язаний з низькою щільністю сірої речовини.

Встановили, що алкоголь може зменшити обсяг сірої речовини на 0,8%, навіть з урахуванням індивідуальних біологічних і поведінкових характеристик. Комусь ця цифра може здатися незначною, але вона в чотири рази вища, ніж при курінні та інших небезпечних шкідливих звичках.