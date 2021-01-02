Відстають від графіка: яка країна ЄС ще не розпочала вакцинацію від COVID-19
Нідерланди залишились єдиною країною Євросоюзу, у якій не розпочалась вакцинація від коронавірусу. Під значним тиском громадськості влада таки погодилась розпочати вакцинувати людей з наступного тижня.
У Нідерландах хотіли розпочати вакцинацію з 8 січня
Своє відставання від графіка уряд Нідерландів пояснював так: хочуть пересвідчитись, що з процесом вакцинації та з препаратами буде все гаразд. Про це інформує DPA.
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В Амстердамі обіцяли почати вакцинувати людей 8 або навіть 18 січня. Проте це обурило суспільство, оскільки офіційно у Євросоюзі вакцинація розпочалась ще 27 грудня.
Конкретну дату старту вакцинації оголосять 4 січня
Уряд країни таки пішов на поступки: щепити людей від COVID-19 розпочнуть з наступного тижня. Конкретну дату повідомлять 4 січня. Ба більше, до пріоритетних списків додадуть ще 30 тисяч медиків.
Раніше у першу чергу вакцинувати мали працівників соцслужб та будинків для літніх людей.
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