Як відбувалося дослідження

У ході дослідження вчені використали зразки аналізів крові, які зберігаються в Британському біобанку, для розрахунку "індикатора динамічного стану організму". DOSI залежить від віку, стану здоров'я та спосіб життя.

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Показник змінюється з роками пропорційно до часу, який потрібний людині для відновлення після будь-якого стресу: хвороб, частого недосипання, надмірних тренувань, застуди. З віком людям все складніше повернутися в стабільний стан. Це означає, що втрата фізіологічної стійкості організму прогресує.

Свої висновки автори роботи підтвердили на основі двох різних видів біологічних вимірювань: параметрів аналізу крові, з одного боку, і рівнів фізичної активності, записаних за допомогою переносних пристроїв (тобто неінвазивним методом), з іншого.

Максимальна тривалість життя людини

Розрахунки показали, що остаточно здатність до відновлення втрачається до 120 – 150 років. Зниження стійкості спостерігалося навіть у тих, хто не страждав серйозними захворюваннями. На думку дослідників, прогнозована втрата стійкості навіть у найздоровіших людей може пояснити, чому у світі не зростає максимальна тривалість життя, в той час, як середній її показник підвищується в останні десятиліття.

Це означає, що продовжити життя тільки за допомогою запобігання або лікування хвороб не можна. Необхідно зупинити сам процес старіння, який є головною причиною втрати фізіологічної стійкості.