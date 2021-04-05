Науковці проаналізували різні види масок, щоб визначити, які з них та з якого матеріалу найкраще захищають від коронавірусу, який спричиняє COVID-19. Експерименти проводили із застосуванням мікроскопу.

Різні види масок під мікроскопом вивчали Едвард Віченці, фахівець з мікроаналізу зі Смітсонівського інституту охорони природи США та його колеги з Національного інституту стандартів і технології США.

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Перелік ефективних масок

Вчені виявили, що респіраторні маски N95 є найбільш ефективними для захисту від аерозолів, подібних до тих, в яких поширюється коронавірус.

Маска N95 найкраще захищають від інфікування коронавірусом / Фото Pixabay

Також ефективно вловлює частинки щільно сплетена фланель – різновид бавовняної тканин и. Натомість синтетичні тканини, як-от шифон та віскоза, добре затримувати аерозолі не можуть.

и. Натомість синтетичні тканини, як-от шифон та віскоза, добре затримувати аерозолі не можуть. Поліефірні тканини (поліестер) мають добре організовані, прямі і гладкі волокна, що робить їх менш ефективними матеріалами для масок для обличчя.

Бавовняна фланель також забезпечує додатковий захист, вбираючи вологу, яка виділяється під час дихання.

З іншого боку, маски з поліестеру і нейлону відштовхують воду, тому додаткових переваг не мають.

Зверніть увагу У всьому винні сезонні коронавіруси: чому у літніх людей важчий перебіг COVID-19

Важливо! За даними РНБО України, у світі станом на 5 квітня захворіли на коронавірус понад 131 мільйон людей, з них близько 3 мільйонів – померли від ускладнень. Водночас майже 75 мільйонів людей уже видужали. COVID-19 є серйозним захворюванням, адже передбачити його перебіг у разі інфікування досить складно. До того ж часто навіть після одужання пацієнти скаржаться на постковідний синдром – втома, головний біль, втрата нюху, депресивні настрої, кашель – можуть тривати кілька місяців. Тому, соціальне дистанціювання, носіння масок, вакцинація – важливі та потрібні заходи протидії пандемії.