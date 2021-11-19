Загалом до списку найжорсткіших карантинних обмежень додавати нові регіони не збираються. Про це глава Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив під час брифінгу у Верховній раді.
Увага Лише 3 жовті зони: МОЗ оновило перелік карантинних зон
Міністр повідомив, що має всі шанси першою покинути червону зону карантину Луганська область. Вона досягла індикаторів, які передбачають виведення з червоного рівня.
Віктор Ляшко – глава МОЗ
"Найближчим часом у червоних зонах поки стабільно, у нас пішла тенденція на зниження (захворюваності на коронавірус – 24 канал), не думаю, що вже будуть додаватися червоні зони. Але найпершою може вийти Луганська область".
Карантин в Україні: головне
- Нагадаємо, станом на 19 листопада, в червоній зоні адаптивного карантину перебуває 19 регіонів України. Вчора цей список поповнила Вінницька область.
- Раніше експерти Київської школи економіки (KSE) прогнозували, що першими можуть вийти 4 області. Мовиться про Київську, Луганську, Одеську та Запорізьку області.
Обмеження червоної зони
Відповідно до постанови Кабміну, на території, яка опинилася в "червоній" зоні, забороняється проведення масових заходів, а також діяльність:
- закладів громадського харчування;
- ТРЦ, кінотеатрів та інших розважальних закладів;
- непродовольчих ринків та магазинів;
- фітнес-центрів, басейнів та спортзалів.
Також закладам освіти заборонено працювати в очному форматі, крім дитсадків та 1 – 4 класів.