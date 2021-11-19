Загалом до списку найжорсткіших карантинних обмежень додавати нові регіони не збираються. Про це глава Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив під час брифінгу у Верховній раді.

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Міністр повідомив, що має всі шанси першою покинути червону зону карантину Луганська область. Вона досягла індикаторів, які передбачають виведення з червоного рівня.

Віктор Ляшко – глава МОЗ "Найближчим часом у червоних зонах поки стабільно, у нас пішла тенденція на зниження (захворюваності на коронавірус – 24 канал), не думаю, що вже будуть додаватися червоні зони. Але найпершою може вийти Луганська область".

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Нагадаємо, станом на 19 листопада, в червоній зоні адаптивного карантину перебуває 19 регіонів України. Вчора цей список поповнила Вінницька область.

Раніше експерти Київської школи економіки (KSE) прогнозували, що першими можуть вийти 4 області. Мовиться про Київську, Луганську, Одеську та Запорізьку області.

Обмеження червоної зони

Відповідно до постанови Кабміну, на території, яка опинилася в "червоній" зоні, забороняється проведення масових заходів, а також діяльність:

закладів громадського харчування;

ТРЦ, кінотеатрів та інших розважальних закладів;

непродовольчих ринків та магазинів;

фітнес-центрів, басейнів та спортзалів.

Також закладам освіти заборонено працювати в очному форматі, крім дитсадків та 1 – 4 класів.

Зверніть увагу! Ці обмеження не діють за умови, що 100% працівників та відвідувачів закладів чи заходів вакциновані від коронавірусу або мають негативний ПЛР-тест.