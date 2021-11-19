Яка область першою може покинути червону зону: відповідь МОЗ

Наразі в Україні 19 із 24 регіонів перебувають у червоній зоні адаптивного карантину. У Міністерстві охорони здоров'я припускають, що вже невдовзі одна із областей може першою позбутись жорстких обмежень.

Загалом до списку найжорсткіших карантинних обмежень додавати нові регіони не збираються. Про це глава Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив під час брифінгу у Верховній раді.

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Міністр повідомив, що має всі шанси першою покинути червону зону карантину Луганська область. Вона досягла індикаторів, які передбачають виведення з червоного рівня.

Віктор Ляшко – глава МОЗ "Найближчим часом у червоних зонах поки стабільно, у нас пішла тенденція на зниження (захворюваності на коронавірус – 24 канал), не думаю, що вже будуть додаватися червоні зони. Але найпершою може вийти Луганська область".

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Нагадаємо, станом на 19 листопада, в червоній зоні адаптивного карантину перебуває 19 регіонів України. Вчора цей список поповнила Вінницька область.

Раніше експерти Київської школи економіки (KSE) прогнозували, що першими можуть вийти 4 області. Мовиться про Київську, Луганську, Одеську та Запорізьку області.

Обмеження червоної зони

Відповідно до постанови Кабміну, на території, яка опинилася в "червоній" зоні, забороняється проведення масових заходів, а також діяльність:

закладів громадського харчування;

ТРЦ, кінотеатрів та інших розважальних закладів;

непродовольчих ринків та магазинів;

фітнес-центрів, басейнів та спортзалів.

Також закладам освіти заборонено працювати в очному форматі, крім дитсадків та 1 – 4 класів.

Ці обмеження не діють за умови, що 100% працівників та відвідувачів закладів чи заходів вакциновані від коронавірусу або мають негативний ПЛР-тест.