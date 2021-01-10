За 9 січня у лавах ЗСУ діагностували 11 нових випадків коронавірусу. Це в 4 рази менше, ніж за попередню добу. На COVID-19 наразі хворіють 1262 військових.

Коронавірус у ЗСУ: яка ситуація зараз

Всього за час епідемії COVID-19 в Україні одужали 13 277 військових, померли – 38. Про це повідомило у фейсбуці Командування Медичних сил ЗСУ.

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На ізоляції (зокрема, самоізоляції) перебувають 46 військових. Крім того, у 5 з них протягом найближчих 3 діб ізоляція завершується.

За добу 8 січня коронавірус підтвердили у 44 військових та працівників ЗСУ.

Що відомо про нові випадки

За останню добу коронавірус діагностували в 11 військових та працівників ЗСУ. З них двох хворих довелось госпіталізувати. Військовослужбовці лікуються у:

Військово-медичному клінічному центрі Західного регіону;

59 військовому мобільному госпіталі.

Решту 9 хворих перебувають на лікуванні вдома. Найбільше з них – на Миколаївщині. Усі пацієнти перебувають у задовільному стані, у них легкий перебіг захворювання.