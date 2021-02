В Україні середня летальність від коронавірусу становить 2%. Але в різних регіонах країни вона відрізняється.

Джерело: УНН

Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко під час дискусії "COVID-19 pandemic in the context of humanitarian crisis: East Ukranian situation".

Смертність від коронавірусу в Україні

За його словами, летальність в Україні становить трохи менше 2%, що є непоганим показник у порівнянні зі світовим і загальноєвропейським показниками.

Віктор Ляшко “Найвища летальність зафіксована в Кіровоградській області – 3,3%, але там найменша кількість хворих, тому і концентрація летальності найвища. Найнижчу летальність зареєстрували в Рівненській та Черкаській областях”.

Він зазначив, що всього в Україні через коронавірус померло понад 22 тисячі людей. 84% з них – це особи старші 60 років.

Тому вакцинація, яка має розпочатися в середині лютого, окрім обов’язкової вакцинації медичних працівників буде охоплювати і людей віком за 60, оскільки це найбільша група ризику в Україні,

– сказав Ляшко.

Тести на коронавірус в Україні

в період з березня 2020 року по січень 2021-го в Україні проведено 6 257 875 досліджень методом ПЛР;

серед них виявилися позитивними 23% (1 471 224);

провели також 3 757 160 ІФА-тестів;

з них 15% позитивних результатів (584 581).

Коротко про вакцинацію від коронавірусу в Україні