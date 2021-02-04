Яка смертність від коронавірусу в Україні: дані МОЗ
В Україні середня летальність від коронавірусу становить 2%. Але в різних регіонах країни вона відрізняється.
Джерело: УНН
Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко під час дискусії "COVID-19 pandemic in the context of humanitarian crisis: East Ukranian situation".
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Смертність від коронавірусу в Україні
За його словами, летальність в Україні становить трохи менше 2%, що є непоганим показник у порівнянні зі світовим і загальноєвропейським показниками.
Він зазначив, що всього в Україні через коронавірус померло понад 22 тисячі людей. 84% з них – це особи старші 60 років.
Тому вакцинація, яка має розпочатися в середині лютого, окрім обов’язкової вакцинації медичних працівників буде охоплювати і людей віком за 60, оскільки це найбільша група ризику в Україні,
– сказав Ляшко.
Тести на коронавірус в Україні
- в період з березня 2020 року по січень 2021-го в Україні проведено 6 257 875 досліджень методом ПЛР;
- серед них виявилися позитивними 23% (1 471 224);
- провели також 3 757 160 ІФА-тестів;
- з них 15% позитивних результатів (584 581).
Коротко про вакцинацію від коронавірусу в Україні
- у лютому 2021 році Україна отримає 117 тисяч доз вакцини від Pfizer-BioNTech;
- потім Україна отримає партію вакцин виробництва AstraZeneca у розмірі майже 4 мільйонів доз;
- вона має надійти у розмірі близько 4 мільйонів до кінця другого кварталу 2021 року;
- першими вакцину повинні отримати медичні працівники;
- відомо, що вакцинація буде добровільною.
Інформація: Віктор Ляшко в ефірі "Прямий"
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