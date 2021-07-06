Нині клімат 12% поверхні планети вчені вважають смертельним для людини. Залежно від швидкості зміни клімату, зона невідповідна для життя людей може розширитися до 45 – 70% до кінця цього століття. В умовах постійного стресу від дії спеки можуть опинитися 44 – 75% людей. Екстремальна спека стає все частішим явищем.

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Ми вивчили, які температури кращі, і які шкідливі для людини, сільськогосподарських тварин і рослин. Вони виявилися на диво схожими,

– зазначили науковці.

Найкраща температура

Автори проаналізували наукові дані про кращі температури для життя людини, тварин і рослин, які опубліковані англійською мовою з 1950 по 2020 рік. Виявилося, що оптимальним діапазоном є вікно між 17 і 24 градусами.

Вчені виявили, що людина починає відчувати легкий тепловий стрес, коли при високій вологості температура стає вище 23 градусів або при низькій вологості – вище 27.

Якщо на людей протягом тривалого часу діє температура вище 32 градусів при дуже високій вологості або вище 45 градусів при дуже низькій вологості, це може виявитися смертельним,

– наголосили науковці.

Як боротись зі спекою

Вчені пишуть, що для боротьби зі спекою в містах можна використовувати різні стратегії, включаючи затінення за допомогою дерев, раціональне планування будинків, використання систем охолодження. Вони вказують, що такі зручності доступні не всім, оскільки вимагають великих ресурсів.

Генетична адаптація до зміни клімату часто займає кілька поколінь. Наявного часу занадто мало для вищих форм життя. Якщо поточні тенденції збережуться, багато живих організмів можуть сильно постраждати або повністю зникнути,

– підкреслили науковці.