Результати показують, що вакцина Moderna на 86% ефективна в запобіганні інфекції і на 92% – в запобіганні госпіталізації. А Pfizer відповідно 76%. і 85%.
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Ефективність проти штаму Дельта
Також науковці виявили, що обидві вакцини різко знизили ефективність впродовж липня, коли з'явився штам Дельта. Moderna мала ефективність на 76%, а Pfizer лише 42%.
Більшість учасників експерименті проживають в штаті Міннесота в США, але аналогічна тенденція спостерігалася й у Флориді, наприклад, де ризик зараження був приблизно на 60% нижчим серед вакцинованих препаратом Moderna в порівнянні з тими, хто отримав Pfizer.
Ці результати будуть корисними й для України, оскільки в нас активно використовують обидва препарати.
Що відомо про вакцину Moderna
- Spikevax – нова назва вакцини від Moderna.
- Це мРНК-вакцина, тобто розроблена за технологією, яка спонукає організм виробляти аналогічні складу вірусу білки і викликає імунну відповідь.
- Вакцинацію препаратом проводять двічі з інтервалом у 28 днів.
- У ЄС дозволили вакцинувати підлітків від 12 років препаратом Moderna.
- Вакцина Moderna не псується за стандартних температур холодильника, тобто 2-8°C.
- В Україні цим препаратом вакцинували 877 398 людей.