Яка вакцина ефективніша проти штаму Дельта: Moderna чи Pfizer

Дослідники з клініки Майо порівнювали дві мРНК вакцини протягом приблизно шести місяців. Виявилось, що препарат Moderna має більшу ефективність.

Результати показують, що вакцина Moderna на 86% ефективна в запобіганні інфекції і на 92% – в запобіганні госпіталізації. А Pfizer відповідно 76%. і 85%.

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Ефективність проти штаму Дельта

Також науковці виявили, що обидві вакцини різко знизили ефективність впродовж липня, коли з'явився штам Дельта. Moderna мала ефективність на 76%, а Pfizer лише 42%.

Більшість учасників експерименті проживають в штаті Міннесота в США, але аналогічна тенденція спостерігалася й у Флориді, наприклад, де ризик зараження був приблизно на 60% нижчим серед вакцинованих препаратом Moderna в порівнянні з тими, хто отримав Pfizer.

Ці результати будуть корисними й для України, оскільки в нас активно використовують обидва препарати.

Що відомо про вакцину Moderna