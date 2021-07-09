Міністр порадив українцям не піддаватися на "маркетингові пастки". За його словами всі вакцини, які нині використовують в нашій країні, є ефективними.

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Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко переконує, що всі вакцини, якими щеплюють від коронавірусу в Україні, є ефективними.

Віктор Ляшко “Повірте мені – найкраща вакцина та, яка є у вашого сімейного лікаря. Не піддавайтесь на маркетингові пастки, які говорять, що якась вакцина краще працює. Будь-яка вакцина, яка сьогодні використовується в Україні та визнана ВООЗ, захищає від тяжкого та середнього перебігу коронавірусу. Це ми бачимо на прикладі тих країн, де сьогодні розгулялась Дельта, а це – Велика Британія та Іспанія”.

Які COVID-вакцини схвалені в Україні

Зауважимо, що в Україні схвалені такі вакцини проти COVID-19:

Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinovac, Johnson & Johnson.

До слова, впродовж 8 липня в Україні проти COVID-19 вакцинували 109 160 людей – це найвища добова кількість щеплень за 4,5 місяці вакцинальної кампанії.

Попередній рекорд було встановлено днем раніше, тоді від недуги вакцинували 104 680 українців.