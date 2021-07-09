Яка вакцина проти коронавірусу найкраща: версія Ляшка
Джерело:ТСН
Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко наголосив, що будь-яка COVID-вакцина, яка нині використовується в Україні та визнана ВООЗ, захищає від тяжкого та середнього перебігу коронавірусу.
Міністр порадив українцям не піддаватися на "маркетингові пастки". За його словами всі вакцини, які нині використовують в нашій країні, є ефективними.
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Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко переконує, що всі вакцини, якими щеплюють від коронавірусу в Україні, є ефективними.
Віктор Ляшко
“Повірте мені – найкраща вакцина та, яка є у вашого сімейного лікаря. Не піддавайтесь на маркетингові пастки, які говорять, що якась вакцина краще працює. Будь-яка вакцина, яка сьогодні використовується в Україні та визнана ВООЗ, захищає від тяжкого та середнього перебігу коронавірусу. Це ми бачимо на прикладі тих країн, де сьогодні розгулялась Дельта, а це – Велика Британія та Іспанія”.
Які COVID-вакцини схвалені в Україні
Зауважимо, що в Україні схвалені такі вакцини проти COVID-19:
- Oxford/AstraZeneca,
- Pfizer/BioNTech,
- Sinovac,
- Johnson & Johnson.
До слова, впродовж 8 липня в Україні проти COVID-19 вакцинували 109 160 людей – це найвища добова кількість щеплень за 4,5 місяці вакцинальної кампанії.
Попередній рекорд було встановлено днем раніше, тоді від недуги вакцинували 104 680 українців.