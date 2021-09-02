Яка вакцина проти коронавірусу найпопулярніша у світі

Серед усіх вакцин проти коронавірусу найпопулярнішим є препарат від компанії AstraZeneca. Вона найчастіше дає змогу подорожувати до різних країн без ПЛР-тестів, аналізів на антиген чи самоізоляції.

Так, згідно з даними онлайн-видання про візові вимоги різних країн VisaGuide.World, AstraZeneca європейського та корейського виробництва визнана у більш ніж 140 країнах світу.

До теми Назвали найпопулярніший медичний мобільний додаток в Україні

А ось що стосується AstraZeneca під торговою маркою Covishield, яку випускають в Індії, то у 60 країнах.

Поширеність інших вакцин проти коронавірусу:

Документи про щеплення мРНК-вакциною Comirnaty-Pfizer визнали понад 120 країн світу,

вакциною Moderna – більш ніж 80,

CoronaVac/Sіnovac – майже 50 країн.

При цьому у МОЗ зауважили, що наявність певної вакцини ще не означає, що людина зможе безперешкодно потрапити у бажану країну.

Слід пам’ятати, що навіть, якщо країна визнає документи про щеплення певною вакциною, це не означає, що вони автоматично дають вам право в’їзду на її територію. Кожна держава індивідуально встановлює вимоги до перетину своїх кордонів залежно від епідеміологічної ситуації як усередині самої країни, так і в країні, з якої прямує подорожній. Ці вимоги можуть змінюватися,

– йдеться в повідомленні.

Що відомо про українські COVID-сертифікати

20 серпня ЄС схвалив COVID-паспорти України. Документ активно працює на території Євросоюзу, зокрема у Франції, Чехії, Італії та на Мальті. На кордоні нашої держави вже діє електронна перевірка відповідних сертифікатів.



Що відомо про українські COVID-сертифікати / Інфографіка 24 каналу