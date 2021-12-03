Яке місце посідає коронавірус серед причин смерті українців

В Україні коронавірус посідає третє місце серед причин смертності. Він займає позиції після серцево-судинних і онкологічних захворювань.

Скорочення населення

Про це розповів член-кореспондент НАН України Олександр Гладун. За його словами, чисельність населення України стрімко знижується і до кінця XXI століття може скоротитися до 22 мільйонів осіб.

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Вчений додав, що у багатьох країнах Європи є актуальною проблема старіння населення. В Україні 23% громадян – старше 65 років, причому тут невисока, проти розвинених країн, тривалість життя.

Коронавірус вбиває українців

Вчений зазначив, що проблему посилює пандемія коронавірусу. Він підкреслив, що причина не лише у COVID-19, а й у колапсі медичної системи. Українці помирають від супутніх захворювань, оскільки у лікарнях не завжди можуть надати своєчасну допомогу.

На скорочення українського населення впливає і пандемія, хоча остаточні оцінки можна буде дати лише по її завершенні. Ми зараз перебуваємо всередині процесу, але цифри вже свідчать про те, що пандемія робить свій внесок у смертність,

– сказав Олександр Гладун.

За його словами, у структурі причин смерті COVID-19 посідає третє місце після серцево-судинних і онкологічних захворювань

Ситуація з коронавірусом в Україні

За весь час пандемії в Україні виявили 3 477 649 хворих на коронавірус. 3 018 620 з них вже одужали. Але 87 566, на жаль, так і не змогли подолати захворювання.

43,8% дорослого населення України отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19, а 37,2% дорослого населення України пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусної хвороби.

Проти коронавірусу вакцинувались 13 610 070 українців. 13 610 068 з них отримали одну дозу, натомість повністю імунізовані та отримали дві дози – 11 549 490 людей.

Загалом в країні проведено 25 159 558 щеплень



Як записатись на вакцинацію / Інфографіка 24 каналу