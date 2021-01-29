Які COVID-вакцини використовуватиме Україна: відповідь Степанова

Степанов розповів, що порядок реєстрації вакцин в Україні досить жорсткий. І імунізацію громадян відбуватиметься виключно безпечними препаратами.
Джерело: 24 канал
Під час брифінгу 29 січня міністр охорони здоров'я Максим Степанов наголосив, що в Україні вакцинуватимуть лише безпечними препаратами. Та пообіцяв, що російської вакцини в країні не буде.
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Степанов зауважив, що порядок реєстрації вакцин в Україні, навіть якщо порівнювати з іншими країнами, достатньо жорсткий.
Міністр додав, що одна політична сила "влаштувала істерію" з приводу можливої реєстрації російської вакцини проти коронавірусу "Супутник-V" в Україні. Він наголосив, що "ніхто російську вакцину в країні реєструвати не буде".
В Україні буде 5 етапів вакцинації. Згідно з ним, безкоштовний доступ до вакцини буде забезпечений всім громадянам країни.
План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу