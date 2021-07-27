Як відбувалося дослідження

Вчені провели порівняльний аналіз даних про стан психічного здоров'я і когнітивних здібностей серед 3,5 тисячі дітей від 9 до 15 років, які живуть в різних районах Лондона в період з 2014 по 2018 роки.

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Інформацію отримали в ході масштабного анкетування, в якому самі діти відповідали на питання про свою поведінку, емоційних реакції й стосунках з однолітками. Для оцінки щоденної взаємодії з навколишнім середовищем кожної дитини автори дослідження скористалися даними супутника, розділивши природні зони на "зелені" (ліси та парки) і "блакитні" – біля водойм.

Вони підрахували, як далеко ці зони розташовані від місця проживання і школи кожної дитини.

Вплив природи на розвиток дітей

Виявилося, що проживання протягом двох років в безпосередній близькості від лісу або парку пов'язане з кращим когнітивним розвитком і психічним здоров'ям учасників.

У цих дітей показники за шкалою, яка оцінює ці параметри, були в середньому на 16% вищі, ніж у тих, хто жив далеко від цих зон.

Аналогічний, але менш помітний ефект спостерігався серед дітей, які живуть і навчаються поруч з зонами з луками.

Однак близькість "синіх" зон, тобто річок і озер, практично ніяк не позначалася на психічному здоров'ї дітей.

На думку вчених, корисний вплив лісу на розвиток дитини може бути пов'язаний з щоденним аудіовізуальним впливом флори та фауни, які стабілізують психологічний та емоційний стан дитини.