Нове дослідження

Вчені порівняли клінічні характеристики 522 пацієнтів до 45 років, які були госпіталізовані з гострим інфарктом міокарда, і людей тієї ж вікової групи без цього діагнозу.

Також на тему: Алкоголь та тютюн для молодих людей ще шкідливіший, ніж вважалося

Виявилося, що серед молодих людей, які перенесли інфаркт, активних курців в три рази більше, ніж серед їхніх однолітків з контрольної групи – 82,4% проти 24,1%. Від підвищеного тиску страждали чверть пацієнтів з інфарктом – 25,1% проти 0,5% в контрольній групі.

Що найбільше впливає на ризик серцево-судинних захворювань

Вчені проаналізували отримані дані з урахуванням статі, рівня артеріального тиску, шкідливих звичок, індексу маси тіла і наявності цукрового діабету в анамнезі. Результати показали, що в цій віковій групі:

гіпертонія пов'язана зі збільшенням ризику інфаркту в 85 разів;

активне куріння – в 12 разів;

цукровий діабет – у 5 разів;

ожиріння – у 2 рази;

спадковий фактор виявився далеко не головним – у пацієнтів, батьки яких перенесли інфаркт, ймовірність його розвитку була вища в 3 рази.

Вживання алкоголю було пов'язано зі зниженням ризику інфаркту в молодому віці. Однак вчені не вказують, у яких кількостях його вживали учасники дослідження.

Раніше вчені оцінили поширеність високого тиску в різних країнах і частку людей, які отримують його лікування. Дослідження показало, що кількість хворих на гіпертонію людей у світі до 2019 року подвоїлося в порівнянні з 1990 роком.