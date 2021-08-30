Які фактори найбільше впливають на ризик інфаркту у людей до 45 років

Автори нового дослідника спробували скласти типовий портрет молодого пацієнта серцевим нападом. Виявилося, що найбільше на ризик цього захворювання впливає високий тиск.

Нове дослідження

Вчені порівняли клінічні характеристики 522 пацієнтів до 45 років, які були госпіталізовані з гострим інфарктом міокарда, і людей тієї ж вікової групи без цього діагнозу.

Також на тему: Алкоголь та тютюн для молодих людей ще шкідливіший, ніж вважалося

Виявилося, що серед молодих людей, які перенесли інфаркт, активних курців в три рази більше, ніж серед їхніх однолітків з контрольної групи – 82,4% проти 24,1%. Від підвищеного тиску страждали чверть пацієнтів з інфарктом – 25,1% проти 0,5% в контрольній групі.

Що найбільше впливає на ризик серцево-судинних захворювань

Вчені проаналізували отримані дані з урахуванням статі, рівня артеріального тиску, шкідливих звичок, індексу маси тіла і наявності цукрового діабету в анамнезі. Результати показали, що в цій віковій групі:

гіпертонія пов'язана зі збільшенням ризику інфаркту в 85 разів;

активне куріння – в 12 разів;

цукровий діабет – у 5 разів;

ожиріння – у 2 рази;

спадковий фактор виявився далеко не головним – у пацієнтів, батьки яких перенесли інфаркт, ймовірність його розвитку була вища в 3 рази.

Вживання алкоголю було пов'язано зі зниженням ризику інфаркту в молодому віці. Однак вчені не вказують, у яких кількостях його вживали учасники дослідження.

Раніше вчені оцінили поширеність високого тиску в різних країнах і частку людей, які отримують його лікування. Дослідження показало, що кількість хворих на гіпертонію людей у світі до 2019 року подвоїлося в порівнянні з 1990 роком.