Це питання дослідили вчені Пенсильванського університету. Відомо, що у більшості дітей COVID-19 протікає в легкій формі, але коагулопатія пов'язана з мультисистемним запальним синдромом (MIS-C), постінфекційним ускладненням.

Також на тему: Експеримент в Іспанії: після концерту у 5000 людей не виявили COVID-19

Як відбувалося дослідження

Група вчених провела багатоцентрове ретроспективне групове дослідження для визначення частоти тромбозів у дітей, госпіталізованих з COVID-19 або MIS-C.

Із загальної кількості 853 госпіталізацій (426 з COVID-19, 138 з MIS-C і 289 з безсимптомним перебігом COVID-19) було 20 пацієнтів з тромботичними подіями (в тому числі один інсульт). Пацієнти з MIS-C мали найвищу захворюваність (6,5%) у порівнянні з COVID-19 (2,1%) і його безсимптомним перебігом (0,7%).

В яких дітей найчастіше траплялися тромбози

У пацієнтів з COVID-19 або MIS-C більшість тромботичних подій (89%) відбулися у дітей старше 12 років. При цьому 71% тромботичних подій сталося, попри тромбопрофілактику.

Багатофакторний аналіз виявив такі фактори, які значною мірою пов'язані з тромбозом: