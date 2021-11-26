Обійми — один із найпоширеніших видів афективних дотиків, що зустрічаються у повсякденному житті. Але про фактори, які впливають на рівень задоволення від обіймів, відомо мало.

До теми Геї виявилися значно успішнішими за гетеросексуальних чоловіків: цікаве дослідження в США

Психологи з Лондонського та Бристольського університетів (Велика Британія) постаралися відповісти на це питання.

Як проводили експеримент

Експеримент проводили у 2 етапи. У першому брали участь 48 жінок. Дослідники намагалися виміряти рівень задоволення від обіймів незнайомих партнерок — усі вони по черзі обіймали жінку-дослідницю. У всіх учасниць, окрім психологині, на очах були пов'язки, аби вони не бачили людину, яку обіймають. Завдяки цьому жінки менше могли контролювати становище своїх рук.

У результаті дослідники припустили, що єдиний фактор, який впливає на рівень задоволення від обіймів – це їхня тривалість. Доброволицям у принципі не подобалися "швидкі" обійми: вони воліли, щоб вони тривали щонайменше 5 – 10 секунд.

Другий етап експерименту продовжився у кампусі Лондонського університету. Психологи просто ходили коридорами й просили знайомих один одному людей обійнятися. Іноді ці пари складалися з однієї статі, іноді – з протилежної.

Після цього кожного з учасників запитували про ступінь задоволення від обіймів: