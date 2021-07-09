Міжнародна ініціатива

Автори нової наукової роботи пишуть, що відомі фактори ризику, наприклад чоловіча стать і ожиріння, не здатні повністю пояснити відмінності в тяжкості перебігу COVID-19 у різних людей. Водночас раніше вже було відомо, що генетичні особливості людини відіграють роль в його сприйнятливості до респіраторних вірусних інфекцій.

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Щоб дізнатися, як гени впливають на інфекцію SARS-CoV-2, вчені створили міжнародну Ініціативу генетики господаря інфекції COVID-19 (VID-19 Host Genetics Initiative). Дослідники з різних країн працюють над збором і аналізом генетичної інформації. Автори огляду розглянули 46 досліджень, проведених членами Ініціативи з 19 країн. У цих дослідженнях брали участь майже 50 тисяч пацієнтів.

Які гени викликають важкий перебіг коронавірусу

Метааналіз даних виявив 13 нових генів, які пов'язані зі сприйнятливістю людей до COVID-19 і з тяжким перебігом цього захворювання.

Його автори виявили, що деякі з цих генів раніше вже були відомі своїм зв'язком з аутоімунними та запальними хворобами, а також є факторами ризику хвороб легенів.

Частина з них була виявлена ​​тільки у певних популяцій людей. Наприклад, два гени, пов'язані з важкою інфекцією, були тільки у вихідців зі Східної Азії. На думку вчених, це підкреслює важливість глобального підходу до вивчення цієї проблеми.

Ініціатива продовжує свою роботу. Вчені очікують, що дослідження дасть не тільки нові дані про механізми хвороби, але і допоможе виявити мішені для ліків проти неї. Наприклад, вони розглядають можливість впливу на механізми, які пов'язані з одним з "небезпечних генів", FOXP4. У дихальних шляхах, він бере участь в регулюванні поділу клітин слизової оболонки.