Ризики передачі коронавірусу

Вчені проаналізували механізм передачі і зараження коронавірусною інфекцією. Щоправда, дослідження стосується початкового штаму коронавірусу, тому, як нові штами впливають на динаміку зараження – поки не ясно.

До теми Стартував навчальний рік: як уберегти дитину та родину від сезонних застуд і грипу

Деталі дослідження

Учасниками дослідження стали 730 людей в яких діагностували COVID-19 і 8852 людини, котрі контактували з цими хворими.

Їх регулярно тестували на коронавірус і стежили за їхнім станом 90 днів після контакту з інфікованим, аби переконатись, чи не з'явились симптоми пізніше.

Результати спостереження Науковці дійшли висновку, що люди з безсимптомним перебігом частіше заражались від таких же безсимптомних хворих. Крім того, безсимптомні пацієнти мали нижчу ймовірність інфікувати інших, ніж хворі з легким чи середнім перебігом захворювання.

Ризики залежно від місця і виду контакту

Найвищі ризики захворіти на коронавірус мали люди, які перебували в одному приміщенні, або ті, хто мав багато контактів з хворими на COVID-19.

Ті, хто мали поодинокі контакти із хворим у транспорті чи закритому приміщенні поза домом – відповідно менші ризики.

Якщо ж контакт відбувся з двома різними хворими в різних місцях, то вірогідність захворіти – збільшувалася.

Потрібні актуальніші дослідження

Водночас важливо врахувати, що дослідження стосується початкового штаму коронавірусу. Як вплинула на передачу інфекції вакцинація і поява нових штамів, зокрема Дельти – ще потрібно вивчити.

Вчені анонсували нові дослідження, щоби проаналізувати поширення штаму Дельта серед вакцинованих людей.