У новому дослідженні вчені фокусувалися на зв'язку вживання червоного м'яса, обробленого м'яса і м'яса птиці з не раковими патологіями. Виявилося, що їх аж 25.

Сьогодні багато медичних організацій рекомендують скоротити вживання червоного та обробленого м'яса. Його пов'язують в першу чергу з ризиком розвитку раку товстої кишки та, меншою мірою, серцево-судинних хвороб і цукровим діабетом.

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Як відбувалося дослідження

Автори нового дослідження вказують, що нині докази зв'язку вживання м'яса з не раковими хворобами порівняно слабкі. Також мало відомо про зв'язок вживання м'яса птиці з ризиком різних захворювань.

Вчені проаналізували зв'язок між 25 патологіями й вживанням різних видів м'яса. Для цього вони скористалися даними близько 475 тисячами осіб, якими володіє британський біобанк. За учасниками дослідження спостерігали в середньому вісім років. Автори дослідження порівняли, в яких кількостях люди їли м'ясні продукти з тим, як часто вони потрапляли до лікарні з різних причин.

В середньому учасники, які повідомляли про регулярне вживання м'яса (три рази в тиждень і більше) частіше стикалися з проблемами зі здоров'ям, ніж ті, хто їв його рідше,

– пишуть вчені.

Як шкодить червоне м'ясо

Часте вживання червоного м'яса та обробленого м'яса було пов'язано з підвищеним ризиком:

ішемічної хвороби серця,

пневмонії,

цукрового діабету,

поліпів у кишківнику,

появою дивертикулів в кишківнику.

При додаванні кожних наступних 70 грамів в денний раціон ризик ІХС збільшувався на 15%, а діабету – на 30%.

Як шкодить м'ясо птиці

М'ясо птиці виявилося пов'язано з ризиком:

гастроезофагеального рефлюксної хвороби;

гастриту;

дуоденіту;

діабету.

Збільшення його споживання на кожні 30 грамів в день було пов'язано з ростом ймовірності появи ГЕРБ на 17% і діабету – на 14%.

Виявлений зв'язок був слабшим у людей з меншою масою тіла. Вчені вважають, що шкода м'яса може бути частково обумовлений тим, що його любителі часто більше важать.

Користь м'яса

Вчені виявили, що вживання червоного м'яса і птиці може цілюще впливати на деякі показники здоров'я. Наприклад, ризик залізодефіцитної анемії скорочувався на 20% і 17% при збільшенні споживання м'яса на кожні 50 грамів, або птиці – на кожні 30 грамів відповідно. Автори дослідження підкреслили, що людям, які не їдять м'ясо, слід отримувати залізо з інших джерел.