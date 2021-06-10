Кишкові інфекції

Проблема кишкових інфекцій особливо актуальна влітку, коли висока температура повітря сприяє поширенню хвороботворних мікроорганізмів. Ухопивши немитий фрукт чи просто забувши помити руки перед їдою, ви ризикуєте кілька тижнів пронидіти в лікарняній палаті замість того, щоб насолоджуватися літніми вилазками на пляж чи до лісу. Симптоми кишкових інфекцій: нудота, блювота, пронос.

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Гепатит А

Медики називають гепатит А хворобою брудних рук, адже він передається фекально-оральним шляхом. Вірус гепатиту А – дуже небезпечний: потрапивши до печінки, він руйнує її клітини – гепатоцити. І відновити роботу печінки, що запускає в нашому організмі понад 500 функцій, може лише тривале лікування.

Симптоми гепатиту А: підвищена температура, слабкість, відсутність апетиту, діарея, блювота, темна сеча, пожовтіння шкіри та білків очей.

Важливо! Перед кожним прийомом їжі мити руки з милом – обов'язково! На природі чи в дорозі зручно проводити дезінфекцію спеціальними серветками / Фото Unsplash

Паразитарні захворювання

Фатальна помилка – вважати, що глисти – це дитяча проблема, що з віком минає сама. Непрохані "гості" в організмі – зовсім не дріб’язок. Вони спричиняють непрохідність кишечника, алергію та інші серйозні неприємності.

Про наявність гельмінтів в організмі сигналізують: нудота, слабкість, головний біль.

Глистів, як і більшості інфекційних хвороб, можна уникнути, стежачи за чистотою рук. До речі, важливо обробляти не лише руки, а й предмети, яких вони торкаються найчастіше: клавіатуру комп'ютера, телефон, дверні ручки.

Гострі респіраторні інфекції

У сезон простудних захворювань гігієна рук є одним із найпростіших і при цьому найефективніших заходів профілактики. Адже окрім повітряно-крапельного шляху ГРВІ передаються й контактним шляхом, коли ми торкаємося предметів, на яких осідають збудники інфекцій. Чисті руки – це міцний бар’єр для хвороботворних мікробів та вірусів, зокрема вірусу SARS-CoV-2.

Коронавірусна хвороба

Пандемія COVID-19 боляче нагадала про те, наскільки важлива для нашого життя звичайна гігієна. Ринок зреагував миттєво: в аптеках та магазинах з'явилося безліч "санітайзерів" – дезінфекційних та антибактеріальних засобів для обробки рук, поверхонь і приміщень.

Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує регулярно й ретельно мити руки та обробляти їх спиртовмісними засобами. Це ефективний спосіб захиститися від інфікування SARS-CoV-2 і розірвати ланцюг передачі коронавірусної хвороби.

Надійний знезаражувальний засіб має містити не менше ніж 60 відсотків спирту, наголошує ВООЗ. А 40-процентні спиртові розчини взагалі не можуть вважатись антисептичними. З іншого боку, що вища концентрація спирту в засобі, то більше він сушить шкіру. А в ситуації, коли руки потрібно обробляти по кілька разів на день, важливо, щоб знезараження не шкодило шкірі, а відтак не погіршувало її бар'єрних функцій.

Приміром, дезінфекційні серветки Smile Sterill Bio містять 70% спирту, але, завдяки пом'якшувальному екстракту алое, навіть часте їх використання не викликає неприємного відчуття сухості.

При цьому розчин, яким просочено серветки, ефективно знищує не лише віруси, зокрема грипу, ВІЛ, кору, коронавірусів людини, в тому числі SARS-CoV-2, який викликає COVID-19, епідемічного паротиту, вірусних гепатитів A, B, C, D, норо-, аденовірусів, ротавірусних гастроентеритів, ЕСНО, Коксакі та інших, а й бактерії та гриби, такі як E.coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans. За допомогою Smile Sterill Bio можна дезінфікувати не лише руки, а й предмети, з якими ми найчастіше контактуємо.

Отже, чекаючи на рятівну вакцину, не ігноруйте прості та доступні гігієнічні засоби й процедури. Ретельно мийте руки, регулярно міняйте захисні маски, використовуйте якісні антисептики. Профілактика завжди значно дешевша, аніж лікування.