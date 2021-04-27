Рейтинг Bloomberg визначив найбільш безпечні і найбільш небезпечні з точки зору загрози зараження коронавірусом в період пандемії.
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Рейтинг складався, зважаючи на ці параметри: індекс заражуваність, смертність від COVID-19, кількість тестів і відсоток виявлення коронавірусу, масштаби вакцинації, надійність карантинних заходів тощо.
Bloomberg окремо відзначив зусилля Сінгапуру з вакцинації і стримування поширення коронавірусу, адже рівень передачі інфекції всередині країни знизився майже до нуля.
Новий рейтинг демонструє, що одної вакцинації недостатньо для стримування пандемії. Так, у Франції та Чилі, до прикладу, вистачає препаратів, але вони зіткнулися з мутаціями вірусу з бідніших країн, які розвиваються.
Найбільш безпечні і стійкі країни до коронавірусу:
- Сінгапур,
- Нова Зеландія,
- Австралія,
- Ізраїль,
- Тайвань,
- Південна Корея,
- Японія,
- Об'єднані Арабські Емірати,
- Фінляндія,
- Гонконг.
Друга десятка виглядає так: В'єтнам, Китай, Таїланд, Данія, Норвегія, Саудівська Аравія, США, Велика Британія, Канада, Малайзія.
В яких країнах найгірша ситуація через коронавірус
- Бразилія,
- Польща,
- Аргентина,
- Колумбія,
- Іран,
- Мексика.
Зазначається, що поступово "знижується" в цьому рейтингу Індія, де щодня протягом останніх тижнів від коронавірусу помирають тисячі людей.
Світовий рейтинг стійкості до коронавірусу / Bloomberg