Які країни найбільш стійкі до COVID-19: рейтинг Bloomberg

Bloomberg опублікував рейтинг найбільш стійких до коронавірусу країн Covid Resilience Ranking, який очолив Сінгапур.

Рейтинг Bloomberg визначив найбільш безпечні і найбільш небезпечні з точки зору загрози зараження коронавірусом в період пандемії.

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Рейтинг складався, зважаючи на ці параметри: індекс заражуваність, смертність від COVID-19, кількість тестів і відсоток виявлення коронавірусу, масштаби вакцинації, надійність карантинних заходів тощо.

Bloomberg окремо відзначив зусилля Сінгапуру з вакцинації і стримування поширення коронавірусу, адже рівень передачі інфекції всередині країни знизився майже до нуля.

Новий рейтинг демонструє, що одної вакцинації недостатньо для стримування пандемії. Так, у Франції та Чилі, до прикладу, вистачає препаратів, але вони зіткнулися з мутаціями вірусу з бідніших країн, які розвиваються.

Найбільш безпечні і стійкі країни до коронавірусу:

Сінгапур,

Нова Зеландія,

Австралія,

Ізраїль,

Тайвань,

Південна Корея,

Японія,

Об'єднані Арабські Емірати,

Фінляндія,

Гонконг.

Друга десятка виглядає так: В'єтнам, Китай, Таїланд, Данія, Норвегія, Саудівська Аравія, США, Велика Британія, Канада, Малайзія.

В яких країнах найгірша ситуація через коронавірус

Бразилія,

Польща,

Аргентина,

Колумбія,

Іран,

Мексика.

Зазначається, що поступово "знижується" в цьому рейтингу Індія, де щодня протягом останніх тижнів від коронавірусу помирають тисячі людей.



Світовий рейтинг стійкості до коронавірусу / Bloomberg