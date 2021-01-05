Вже понад 30 держав у світі розпочали вакцинацію від коронавірусу, деякі – масову. Та беззаперечним лідером тут є Ізраїль, де вакцинувався вже майже кожен сьомий житель.

Інформацію про те, з якими темпами проходить вакцинація в різних країнах, відстежує портал Our World in Data.

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Щоб визначити лідерів, враховували не кількість використаних вакцин, а введенні дози вакцини на 100 людей. Фактично визначали відсоток щепленого населення.

Лідери вакцинації від коронавірусу:

Ізраїль – 14%,

Бахрейн – 3,57%,

Велика Британія – 1,39%,

США – 1,28%,

Данія – 0,88%,

Росія – 0,55%,

Німеччина – 0,32%,

Канада – 0,31%,

Китай – 0,31%.

Наразі у всьому світі вакцинувалися лише 0,17% населення. Для цього використали понад 12 мільйонів доз вакцини.

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Якщо рахувати за кількістю вакцин, то тут лідером є Китай, де вже вакцинували понад 4,5 мільйона людей. Другими йдуть США з незначним відривом.

Натомість третє місце з мінімальним відривом між собою ділять Ізраїль і Велика Британія.