Видавати сертифікати можуть почати вже з 1 липня 2021 року. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

До теми Україна і Грузія домовились про взаємне визнання довідок про вакцинацію від COVID-19

Він нагадав, що цього тижня відбулась зустріч з прем'єр-міністром Грузії Іраклієм Гарібашвілі під час робочого візиту урядової делегації. За його словами, ймовірно найближчим часом буде можливість закріпити відповідні домовленості в угодах.

Розраховуємо, що найближчим часом ці домовленості будуть скріплені відповідними угодами,

– зазначив Шмигаль.

Прем'єр наголосив на тому, що під час зустрічі з Гарібашвілі домовилися про взаємне визнання документів, які засвідчують щеплення від COVID-19.

Як працюватимуть паспорти

Про те, як саме працюватимуть такі паспорти, розповів очільник Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики при Міністерстві охорони здоров'я України Федір Лапій.

Він відзначив, що термін сертифікати залежатиме від кількості доз вакцини: "Країни можуть самостійно ухвалювати рішення про кількість доз – 1 або 2".

Що таке COVID-паспорт? Це сертифікат, який видаватимуть вакцинованим особам. Попередньо Україна готова запустити такі паспорти Це сертифікат, який видаватимуть вакцинованим особам. Попередньо Україна готова запустити такі паспорти з 1 липня . За словами ексочільника МОЗ Максима Степанова, такий паспорт буде ідентичним до європейського. Україна і Європейський Союз досягли політичної згоди щодо взаємного визнання сертифікатів

Після того, як українці повертатимуться з подорожі, ПЛР-тестування можна буде не проходити. Поки така можливість не працює ні в Україні, ні в інших державах.

Відзначимо! За словами експерта, всі українці, які вакцинувались, вже є в електронній базі даних.

Водночас ті громадяни, які не щепились, теж матимуть змогу поїхати в ЄС. Але для цього їм необхідно здавати ПЛР-тест або експрес-тест, чи перебувати на самоізоляції.