Мовиться про ті країни, де вдалося досягти найменших соціальних та економічних негативних наслідків пандемії. Рейтинг зображає показники 53 найбільших економік світу.

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Які країни краще протистояли пандемії у серпні 2021 року

У серпні європейські країни виявились найбільш стійкими до коронавірусу зі стратегією помірних обмежень, широкої імунізації та вакцинації. З 10 найкращих країн у рейтингу, 9 – європейські.

Норвегія тримається на першому місці другий місяць поспіль. Скандинавські держави зробили достатню кількість доз вакцини, щоб охопити 60% свого населення. Також там знизили кількість летальних випадків та відкрили свої кордони для вакцинованих мандрівників.

Низький рівень смертності, швидкі темпи вакцинації та відкритість до подорожей ставлять Нідерланди та Фінляндію на друге та третє місце.

Наступними ідуть Ірландія, Австрія, Бельгія, Німеччина, Сінгапур, Швейцарія та Іспанія.

П'ятірка найгірших у рейтингу серпня:

Таїланд – на 49-му місці; В'єтнам – на 50; Індонезія – на 51; Філіппіни – на 52; Малайзія – на останньому 53 місці.

Увага! України у рейтингу від Bloomberg немає. Росію вони поставили на 34 сходинку.

Як складали цей рейтинг

Журналісти врахували 12 показників, серед яких: