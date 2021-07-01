В'їзд на свою територію іноземцям мандрівникам, які вакцинувалися Covishield, схвалили 7 країн Євросоюзу. З них Австрія, Німеччина, Словенія, Греція, Ірландія та Іспанія.
До теми В ЄС не визнали Covishield, якою вакцинують українців: що про це відомо
Джерела видання стверджують, що аналогічне рішення ухвалила влада Ісландії й Швеції. Також Естонія підтвердила, що визнає всі вакцини Індії, якими щеплені від коронавірусу в'їжджають в країну.
Скандал навколо визнання Covishield в ЄС: коротко
- Раніше джерела BBC повідомили, що Індія не визнає вакцини ЄС і не пускатиме в країну мандрівників, щеплених європейськими препаратами, якщо Євросоюз не схвалить вакцини, вироблені в Індії.
- Річ у тім, що Covishield поки що не схвалені Європейським агентством з лікарських засобів (EMA).
- В EMA вже встигли відреагувати на погрози Індії. Там пояснили, що не схвалили вакцину через те, що індійський Інститут сироватки, який займається виготовленням препарату, не подав заявку на схвалення.
- При цьому ВООЗ схвалили використання Covishield, визнавши її як безпечну та ефективну.
Які вакцини визнала ЕМА:
Джерело: EMA
- Moderna/Spikevax,
- Pfizer-BioNTech/Comirnaty,
- Johnson&Johnson/Janssen,
- а також вироблену на європейських заводах Oxford-AstraZeneca/Vaxzevria.
Нині EMA розглядає для схвалення німецький препарат CureVac (CVnCoV), американський Novavax (NVX-CoV2373), російський "Супутник V" та китайську вакцину Sinovac Vero Cell (більш відома, як CoronaVac).