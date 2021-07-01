Які країни ЄС пускають вакцинованих Covishield без ПЛР-тесту

Люди, які імунізувалися вакциною AstraZeneca індійського виробництва (Covishield), поки що не мають підстав в'їжджати у країни ЄС без ПЛР-тесту, оскільки там ще не схвалили цей препарат. Але деякі країни Євросоюзу таки визнають щеплення цією вакциною.

В'їзд на свою територію іноземцям мандрівникам, які вакцинувалися Covishield, схвалили 7 країн Євросоюзу. З них Австрія, Німеччина, Словенія, Греція, Ірландія та Іспанія.

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Джерела видання стверджують, що аналогічне рішення ухвалила влада Ісландії й Швеції. Також Естонія підтвердила, що визнає всі вакцини Індії, якими щеплені від коронавірусу в'їжджають в країну.

Скандал навколо визнання Covishield в ЄС: коротко

Раніше джерела BBC повідомили, що Індія не визнає вакцини ЄС і не пускатиме в країну мандрівників, щеплених європейськими препаратами, якщо Євросоюз не схвалить вакцини, вироблені в Індії.

Річ у тім, що Covishield поки що не схвалені Європейським агентством з лікарських засобів (EMA).

В EMA вже встигли відреагувати на погрози Індії. Там пояснили, що не схвалили вакцину через те, що індійський Інститут сироватки, який займається виготовленням препарату, не подав заявку на схвалення.

При цьому ВООЗ схвалили використання Covishield, визнавши її як безпечну та ефективну.

Які вакцини визнала ЕМА:

Джерело: EMA

Moderna/Spikevax, Pfizer-BioNTech/Comirnaty, Johnson&Johnson/Janssen, а також вироблену на європейських заводах Oxford-AstraZeneca/Vaxzevria.

Нині EMA розглядає для схвалення німецький препарат CureVac (CVnCoV), американський Novavax (NVX-CoV2373), російський "Супутник V" та китайську вакцину Sinovac Vero Cell (більш відома, як CoronaVac).