Американська стоматологічна асоціація (ADA) опублікувала результати власного дослідження, в якому оцінювався рівень зараження серед лікарів.

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Коронавірус та стоматологія

Протягом пів року експерти проводили опитування серед фахівців про результати ПЛР-тестування, симптомах і про те, які профілактичні заходи вживаються в клініках. У дослідженні взяли участь близько 2,2 тисячі фахівців.

Станом на листопад 2020 року коронавірус підтвердився лише у 57 учасників, і тільки 23 з них заразилися під час проведення стоматологічних процедур.

Кумулятивний рівень поширеності коронавірусу серед стоматологів склав 2,6%.

Показники захворюваності COVID-19 коливалися від 0,2% до 1,1% щомісяця.

Середній показник за шість місяців склав 0,5%.

Водночас національне опитування лікарів і медсестер всіх спеціалізацій в США показав, що рівень поширеності COVID-19 становить 29%.

Чому в стоматологів менший ризик зараження

На думку авторів дослідження, причина цього феномену полягає у високому рівні інфекційного контролю, який застосовувався ще до пандемії. Як правило, стоматологічні кабінети обладнані якісними системами вентиляції та дезінфекції. Це підтверджують і результати опитування: 99,7% стоматологів повідомили, що вживають посилених заходів з профілактики SARS-Cov-2.