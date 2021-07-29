Препарати проти ожиріння працюють по-різному: одні запобігають всмоктуванню жиру, інші пригнічують апетит, треті прискорюють відчуття ситості.

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Лікування медикаментами зазвичай рекомендують, якщо ІМТ понад 30 або понад 27 і є супутні захворювання: високий тиск, високий рівень холестерину, діабет 2 типу (тут можна розрахувати ІМТ). Але навіть в цьому випадку ліки призначають, коли дієта, спорт і зміна способу життя не дали результатів, тобто за три-шість місяців вага не змінилася хоча б на 5%. Пити препарати можна лише за призначенням лікаря.

Таблетки орлістат

Національна служба охорони здоров'я Великобританії визнає лише один препарат для лікування ожиріння – орлістат. Вони пишуть, що це єдиний безпечним та ефективним засобом. Препарат запобігає всмоктуванню близько третини жиру з їжі. Неперетравлений жир не всмоктується і виводиться з фекаліями.

До початку лікування, під час і після прийому препарату потрібно дотримуватися збалансованої дієти та виконувати фізичні вправи. Якщо через три місяці прийому людина втратила хоча б 5% маси тіла, препарат призначають далі, якщо ні – скасовують.

Пацієнти втрачають від п'яти до десяти кілограмів, якщо п'ють орлістат протягом року. В середньому – 8% від загальної ваги.

Уколи ліраглутид

Американські лікарі вважають, що в першу чергу лікувати ожиріння потрібно аналогами людського гормону - глюкагоноподібного пептиду-1. Ними ж лікують діабет 2 типу. Один з них – ліраглутид. Він знижує рівень цукру в крові та пригнічує апетит. Випускають ліки у вигляді розчину для підшкірного введення. Якщо через три місяці застосування препарату в дозі 3 мг на добу втрата ваги склала менше 5%, - колоти далі безглуздо. Тоді можна переключитися на орлістат.

Дослідження показують, що пацієнти, які брали ліраглутид протягом року в максимальному дозуванні 3 мг на добу, в середньому втратили від п'яти до восьми кілограмів.

Уколи семаглутид

Ще один схожий препарат – семаглутид. Поки він не схвалений як препарат проти ожиріння в жодній країні і його застосовують як ліки проти діабету. У березні 2021 року опублікували дослідження, в якому взяли участь майже 2000 осіб. Частина з них колола 2,4 мг семаглутиду в тиждень протягом майже півтора року. Середня втрата ваги склала 15 кілограмів. Пацієнти втрачали від 5 до 15% маси тіла. Поки це найефектніший результат серед доступних ліків. Поширені побічні реакції: нудота, блювота і діарея.