Як зазначає дослідження, астрологія стає все більш популярною. Близько 29% дорослих американців вірять в астрологію, і жінки частіше нею захоплюються, ніж чоловіки.

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Люди в період стресів більше вірять у гороскопи

Науковці значили, що минулі дослідження показали, що люди частіше сприймають астрологію та інші науково сумнівні переконання, коли перебувають у стані стресу. Попередні роботи, наприклад, виявили зв’язок між особистими потрясіннями та вірою в астрологію.

Автори припускають, що поточні потрясіння, які можуть пояснити зростання популярності астрології, включають зміну клімату та пандемію

Нарциси – основна аудиторія гороскопів

У новому дослідженні вони опитали 264 особи, більшість із яких були жінки віком від 25 до 34 років. Добровольці пройшли кілька особистісних тестів, короткий тест на інтелект та заповнили дві анкети. Перша допомогла оцінити рівень віри в астрологію, друга – рівень нарцисизму.

Вчені вважають: зв'язок між астрологією і нарцисизмом можна пояснити "егоцентричним світоглядом". Крім того, позитивна мова гороскопів і пророцтв може підживлювати нереалістичне відчуття власної переваги над іншими.