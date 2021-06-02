Наша пам'ятка допоможе вам сформувати й спакувати необхідний набір ліків так, щоб ні при огляді речей не виникло проблем, ні в літаку не довелося нишпорити купи ліків, шукаючи потрібний препарат. Отже:

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1. Завжди пакуйте ліки до ручної поклажі

Брендан Анзалоне, доктор остеопатичної медицини, президент та головний лікар авіаційної швидкої допомоги AeroMD, рекомендує завжди пакувати аптечку до ручної поклажі, а не до зареєстрованого багажу.

Краще зберігати ліки в ручній поклажі. Якщо ваш зареєстрований багаж загубиться, ліки залишаться при вас, у тому числі ті, що відпускаються за рецептом. Пам’ятайте, що у відсіку літаків для зареєстрованого багажу часто не контролюється температура, а це може вплинути на чутливі до температури ліки,

– зауважує медик.

2. Візьміть рецепт від лікаря

Навряд чи вас зупинять на митному чи прикордонному контролі через аптечку, однак офіційний рецепт на руках ніколи не завадить.

"Загалом, країни шанують право мандрівників перевозити із собою призначені ліки. Поки при вас є документ, що підтверджує ваш медичний стан (наприклад, рецепт від лікаря), навряд чи виникатимуть проблеми", – пояснює доктор медичних наук Крістофер Голлінґсворт, який має досвід роботи в Європі та США.

Актуальний рецепт (або висновок) від лікаря має бути виписаний на ім'я пацієнта із зазначенням назви препарату та його дозування. Також варто зберегти чек на придбаний засіб і зробити переклад рецепта англійською мовою.

3. Зберігайте ліки в оригінальній упаковці

"Краще, якщо ліки будуть в "оригінальній" рецептурній пляшці з написом, зробленим в аптеці, – раптом на прикордонному контролі виникнуть якісь запитання", – пояснює Брендан Анзалоне.

У вашому багажі немає місця для повнорозмірних пляшок? То підготуйте невеличкий органайзер для піґулок на тиждень. І про всяк випадок ще раз перевірте, чи є у вас документи від лікаря.

Якщо препарати мають зберігатися в холодильнику, не забудьте про охолоджувальні пакети для перевезення ліків.



Ліки можна брати в літак / Фото Unsplash

4. Сплануйте вміст аптечки заздалегідь

З'ясуйте заздалегідь, які медикаменти й коли вам знадобляться під час подорожі. Особливо якщо змінюватимете часові пояси, а вам потрібно приймати ліки через певні проміжки часу. Такий педантизм може врятувати вам подорож або навіть життя.

5. Заборонені медикаменти

Головне табу – на психотропні та наркотичні речовини.

До більшості країн офіційно заборонено ввозити лікарські засоби на основі сильнодіючих речовин, як-от: фенобарбітал, малеат хлорфенаміну, кодеїн, псевдоефедрин, діазепам.

Можуть виникнути проблеми при проходженні митного контролю через:

антибіотики,

сильні протибольові ліки,

снодійне,

рідкі препарати з високим вмістом спирту.

Важливо! У кожній країні – свої митні заборони, а перелік обмежених до провезення або зовсім заборонених препаратів постійно розширюється. Тож, перш ніж вирушити до аеропорту, уточніть актуальну інформацію на сайтах митниць країн призначення та пересадки.



Перевірте список заборонених ліків / Фото Unsplash

6. Дозволений обсяг аптечки

Щоб уникнути штрафів та конфіскації, підготуйте документи, які підтверджують необхідність для вас препаратів саме в тому обсязі, який ви плануєте взяти із собою в подорож.

7. Перевірте термін придатності препаратів

Прострочені ліки та рідкі медикаменти також можуть кваліфікувати як небезпечні, а отже, заборонені до перевезення. Тож обов'язково перевірте, щоб їхній термін придатності був довший, аніж ваша подорож.

8. Стандартний уміст правильної аптечки

Наведемо перелік ліків, медичних засобів та приладів, які можна брати дорогу:

Ліки, прописані вам для постійного чи періодичного вживання. Пам'ятайте про необхідність підтвердження – рецепта чи медичного висновку від особистого лікаря.

Засіб для зняття закладеності у вухах.

Препарати від захитування в літаку.

Активоване вугілля.

Знеболювальні препарати.

Жарознижуючі ліки.

Антисептики (йод, зеленка у формі "олівця").

Вата, бинти, стерильні тампони (диски).

Бактерицидний пластир.

Протиалергічні препарати.

Сонцезахисні засоби.

Засоби від укусів комах.

Електронний термометр.

Антибактеріальні серветки для дезінфекції рук та поверхонь.

Нагадаємо: у літаку слід бути дуже обережним, з огляду на поширення коронавірусу через поверхні. Стюардеса Кет Камалані радить завжди протирати перед використанням серветками відкидний столик, а також регулятори подачі повітря, розташовані над головою пасажирів. Найбруднішими предметами бортпровідниця назвала також інструкцію безпеки, ремінь безпеки та дверні ручки в туалеті.

Для обробки рук та поверхонь від вірусів рекомендується використовувати антисептичні засоби з умістом спирту понад 60%. Приміром, серветки Smile Sterill Bio, що внесені до Державного реєстру дезінфікуючих засобів, мають у своєму складі 70% спирту, що підтверджує їхню ефективність та безпечність. Вони вбивають не тільки бактерії, але й віруси.

Цими серветками зручно обробляти будь-які поверхні (телефон, ручки вхідних дверей, автомобілів, тощо). Також Smile Sterill Bio чудово замінять спрей, якщо у вас або в оточуючих може виникнути неприємна реакція на розпилювання антисептичної речовини.

Серветки Smile Sterill Bio зручно використовувати в літаку / Фото Unsplash

Звісно, вирушаючи в дорогу, ніхто не чекає на проблеми зі здоров'ям. Однак краще перестрахуватися, щоб брак найпростішого засобу чи наявність в аптечці забороненого препарату не зіпсував вам усю подорож.