Щоб дізнатися, як вірусні аерозолі циркулюють у громадському транспорті, фахівці розробили візуальну модель динаміки повітря, теплопередачу, випаровування, вологість та повітряні потоки в пасажирському автобусі.

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Найнебезпечніші місця в автобусу

Потім вони подивилися, що відбувається, коли хтось із пасажирів розмовляє та краплі з частинками вірусу потрапляють у простір. Вчені виявили, що найменшу небезпеку для оточуючих мають пасажири, які сидять біля вікна: під впливом повітряних потоків вентиляції в автобусі краплі від видиху піднімаються вгору та меншою мірою поширюються на інших людей.

Більше аерозолів попадало на пасажирів, які сидять посередині – за умови, якщо сидіння тримісні. Найвищий ризик поширення вірусу створюють люди, які сидять біля проходу: якщо людина хвора, то при видиху або розмові аерозоль миттєво підіймається вгору і передається іншим пасажирам.

Візуалізуючи краплі і повітряний потік можна побачити, яка кількість фізичних явищ навколо нас залишається непоміченою, таких як складні взаємодії між видихами та системою вентиляції

– зазначили автори дослідження.

Інші дослідження поширення коронавірусу в транспорті

Раніше вчені з Уельсу провели серію експериментів в аеродинамічній трубі та створили математичне моделювання повітряних потоків, щоб дізнатися, як поширюються віруси під час їзди в автомобілі з різною швидкістю.