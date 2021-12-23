Які місця в громадському транспорті найбезпечніші під час пандемії
Джерело:AIP
Будь-яке закрите приміщення стає зоною підвищеного ризику через COVID-19, і люди, які щодня користуються громадським транспортом, постійно наражаються на небезпеку зараження. Вчені з'ясували, де найкраще сідати в автобусі під час пандемії.
Щоб дізнатися, як вірусні аерозолі циркулюють у громадському транспорті, фахівці розробили візуальну модель динаміки повітря, теплопередачу, випаровування, вологість та повітряні потоки в пасажирському автобусі.
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Найнебезпечніші місця в автобусу
Потім вони подивилися, що відбувається, коли хтось із пасажирів розмовляє та краплі з частинками вірусу потрапляють у простір. Вчені виявили, що найменшу небезпеку для оточуючих мають пасажири, які сидять біля вікна: під впливом повітряних потоків вентиляції в автобусі краплі від видиху піднімаються вгору та меншою мірою поширюються на інших людей.
Більше аерозолів попадало на пасажирів, які сидять посередині – за умови, якщо сидіння тримісні. Найвищий ризик поширення вірусу створюють люди, які сидять біля проходу: якщо людина хвора, то при видиху або розмові аерозоль миттєво підіймається вгору і передається іншим пасажирам.
Візуалізуючи краплі і повітряний потік можна побачити, яка кількість фізичних явищ навколо нас залишається непоміченою, таких як складні взаємодії між видихами та системою вентиляції
– зазначили автори дослідження.
Інші дослідження поширення коронавірусу в транспорті
Раніше вчені з Уельсу провели серію експериментів в аеродинамічній трубі та створили математичне моделювання повітряних потоків, щоб дізнатися, як поширюються віруси під час їзди в автомобілі з різною швидкістю.
- Якщо автомобіль рухається зі швидкістю понад 30 миль (близько 48 км) на годину, в ньому слід відкривати всі вікна на 10 секунд кожні 5 – 10 хвилин, або кожен раз, коли хтось кашлянув або чхнув.
- Виявилося, що на високій швидкості (наприклад, при поїздці по шосе) для ефективного провітрювання можна відкривати тільки два вікна, розташовані по діагоналі: одне спереду та одне ззаду.
- При швидкості нижче 48 кілометрів на годину для найефективнішої вентиляції потрібно тримати відкритими всі чотири вікна.