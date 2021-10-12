Постава впливає на опорно-руховий апарат – кістки, м'язи та суглоби. Якщо постійно сутулитися, напружуються м'язи та підвищується ризик травмувати хребет. Невелике порушення постави, коли лопатки або плечі знаходяться не на одному рівні або коли людина сутулиться, – це не захворювання. Але постійна сутулість може привести до болю в спині.
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Які наслідки може мати сутулість
- головний біль. Через сутулість напружуються м'язи потилиці, шиї, верхньої частини спини та щелепи. Це може тиснути на прилеглі нерви й викликати головний біль або м'язові спазми;
- біль в щелепі. Якщо людина сутулиться, її голова нахилена вперед. Через це напружуються м'язи під підборіддям і з'являються проблеми в області скронево-нижньощелепного суглоба – біль, утруднення при відкриванні рота;
- біль в спині, плечах і шиї – вона може бути хронічною і знижує якість життя;
- нетримання сечі. Сутулість збільшує тиск в животі та сечовому міхурі. Тому погана постава сприяє нетриманню, коли у людини виділяється трохи сечі, якщо вона сміється або кашляє;
- закреп. Коли людина горбиться, сидячи на унітазі, а її коліна перебувають нижче стегон, це може спровокувати запор;
- печія. Неправильна постава може викликати печію після їжі через кислотний рефлюкс, коли кислота зі шлунку закидається назад в стравохід;
- втома і проблеми з диханням. Сутулість стягує грудну клітину і здавлює діафрагму. Через це зменшується об'єм легенів, що призводить до поверхневого або утрудненого дихання, втоми й браку енергії та може впливати на загальну працездатність.
Правильна постава знімає напругу з суглобів і м'язів і запобігає появі болю. Щоб поліпшити поставу, потрібно стежити за позою і рухами. Якщо ви довго працюєте сидячи, намагайтеся частіше міняти положення, робіть перерви, а якщо дозволяє час і місце - розминайтеся, щоб зняти м'язову напругу.
Як запобігти викривлення хребта
- робити регулярні фізичні вправи, щоб зміцнити спину і бути гнучким. Підійдуть плавання, біг, ходьба, йога. Щоб почати займатися вдома.
- нагадувати собі, що потрібно підтримувати спину і не сутулитися. Звучить надто легко, але можна хоча б спробувати. Як варіант, наклейте стікер на екран комп'ютера. Або можна встановити спеціальну програму з таймером.