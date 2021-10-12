Які наслідки для здоров'я може мати сутулість

Сутулість може призвести до болів в спині, шиї та плечах, викривлення хребта і проблем з суглобами. Інші наслідки неправильної постави – печія, запори та нетримання сечі.

Постава впливає на опорно-руховий апарат – кістки, м'язи та суглоби. Якщо постійно сутулитися, напружуються м'язи та підвищується ризик травмувати хребет. Невелике порушення постави, коли лопатки або плечі знаходяться не на одному рівні або коли людина сутулиться, – це не захворювання. Але постійна сутулість може привести до болю в спині.

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Які наслідки може мати сутулість

головний біль. Через сутулість напружуються м'язи потилиці, шиї, верхньої частини спини та щелепи. Це може тиснути на прилеглі нерви й викликати головний біль або м'язові спазми;

Через сутулість напружуються м'язи потилиці, шиї, верхньої частини спини та щелепи. Це може тиснути на прилеглі нерви й викликати головний біль або м'язові спазми; біль в щелепі. Якщо людина сутулиться, її голова нахилена вперед. Через це напружуються м'язи під підборіддям і з'являються проблеми в області скронево-нижньощелепного суглоба – біль, утруднення при відкриванні рота;

Якщо людина сутулиться, її голова нахилена вперед. Через це напружуються м'язи під підборіддям і з'являються проблеми в області скронево-нижньощелепного суглоба – біль, утруднення при відкриванні рота; біль в спині, плечах і шиї – вона може бути хронічною і знижує якість життя;

– вона може бути хронічною і знижує якість життя; нетримання сечі . Сутулість збільшує тиск в животі та сечовому міхурі. Тому погана постава сприяє нетриманню, коли у людини виділяється трохи сечі, якщо вона сміється або кашляє;

. Сутулість збільшує тиск в животі та сечовому міхурі. Тому погана постава сприяє нетриманню, коли у людини виділяється трохи сечі, якщо вона сміється або кашляє; закреп. Коли людина горбиться, сидячи на унітазі, а її коліна перебувають нижче стегон, це може спровокувати запор;

Коли людина горбиться, сидячи на унітазі, а її коліна перебувають нижче стегон, це може спровокувати запор; печія. Неправильна постава може викликати печію після їжі через кислотний рефлюкс, коли кислота зі шлунку закидається назад в стравохід;

Неправильна постава може викликати печію після їжі через кислотний рефлюкс, коли кислота зі шлунку закидається назад в стравохід; втома і проблеми з диханням. Сутулість стягує грудну клітину і здавлює діафрагму. Через це зменшується об'єм легенів, що призводить до поверхневого або утрудненого дихання, втоми й браку енергії та може впливати на загальну працездатність.

Правильна постава знімає напругу з суглобів і м'язів і запобігає появі болю. Щоб поліпшити поставу, потрібно стежити за позою і рухами. Якщо ви довго працюєте сидячи, намагайтеся частіше міняти положення, робіть перерви, а якщо дозволяє час і місце - розминайтеся, щоб зняти м'язову напругу.

Як запобігти викривлення хребта