Вчені з Нової Зеландії оцінили, наскільки пов'язане дитяче ожиріння з виконанням національних рекомендацій з харчування грудних немовлят і дітей молодшого віку, розроблених на основі правил, затверджених ВООЗ та іншими міжнародними органами охорони здоров'я.

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Згідно з цими рекомендаціями, матерям не можна давати дитині їжу, яка містить велику кількість солі, цукру і трансжирів, також в чорному списку виявилися солодкі газовані напої.

Як відбувалося дослідження

Автори роботи проаналізували дані національного дослідження за участю понад 6,8 тисячі жінок і їхніх дітей, що народилися у 2008 – 2009 роках. Протягом дев'яти місяців після пологів учасниці відповідали на питання про стан здоров'я немовлят та особливості харчування, перераховуючи конкретні продукти, які використовуються для годівлі. Через 4,5 року вчені збирали дані про стан здоров'я дітей, зосередившись головним чином на індексі маси тіла кожної дитини.

Негативний вплив неправильного харчування немовлят

Виявилося, що лише 2% матерів строго виконують усі рекомендації.

Близько 15% дотримуються половині з них. Найголовнішим відкриттям було те, що приблизно третина дітей, чиї батьки найменше приділяли уваги здоровому харчуванню, схильні до найвищого ризику ожиріння у віці 4,5 року і старше.

Зокрема, ймовірність надмірної ваги у таких дітей підвищена на 50% в порівнянні з іншими дітьми, причому для хлопчиків цей ризик трохи вищий.

Ці свідчать говорять про необхідність активнішої підтримки сімей та навіть, можливо, втручання, для того, щоб батьки дотримувались рекомендованим методам годування дітей, щоб знизити ріст дитячого ожиріння,

– зазначили автори дослідження.