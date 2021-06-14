Група вчених з Великої Британії проаналізувала результати 215 досліджень з 30 країн, в яких брали участь в цілому понад 105 тисяч пацієнтів з COVID-19. Автори огляду зосередилися головним чином на оцінці неврологічних і психіатричних розладів після перенесеної інфекції.

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Найпоширеніші симптоми постковідного синдрому

Оскільки в дослідженнях відстежувалися різні симптоми в різних групах пацієнтів, вчені об'єднали отримані дані, щоб оцінити їхню поширеність.

Серед тривалих неврологічних симптомів у госпіталізованих пацієнтів лідирує:

трата нюху (43%),

слабкість (40%),

стомлюваність (38%),

втрата смаку (37%),

м'язовий біль (25%),

головний біль (21%).

Про депресію повідомили 23% перехворілих, постійну тривогу – 16%. Аналіз даних показав також, що після важкого перебігу COVID-19 в рідкісних випадках розвиваються важкі неврологічні стани, такі як ішемічний інсульт (1,9%), геморагічний інсульт (0,4%) і судоми (0,06%).

Наслідки легкого перебігу коронавірусу

Вчені відзначили, що більшість досліджень були присвячені переважно наслідкам COVID-19 після тяжкого перебігу, і навіть в тих роботах, де оцінювався стан амбулаторних пацієнтів, часто не враховувалися люди з легкими симптомами або безсимптомні носії.

Так, більша частина пацієнтів після легкого перебігу COVID-19 повідомляли про хронічну втому (55%), втрату нюху (52%), м'язову болі (45%), втрату смаку і головний біль (44%).

Ми очікували, що неврологічні та психіатричні симптоми будуть частіше зустрічатися у важких випадках COVID-19, але замість цього ми виявили, що деякі прояви виявилися більш вираженими в групах пацієнтів після легкого перебігу захворювання,

– зазначили науковці.

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