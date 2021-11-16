Мовиться про Київську, Луганську, Одеську та Запорізьку області. Про це заявив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко.

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За його словами, до цих регіонів також може приєднатись і Львівська область.

Нагадаємо! Раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко також заявляв, що наступного тижня почнуть послаблювати обмеження в регіонах України, однак, не у всіх.

Кольорові карантинні зони станом на 16 листопада

У червоній зоні карантину зараз перебувають 17 областей та місто Київ, зокрема:

Херсонська,

Одеська,

Запорізька,

Донецька,

Дніпропетровська,

Сумська,

Миколаївська,

Рівненська,

Житомирська,

Івано-Франківська,

Київська,

Луганська,

Хмельницька,

Чернігівська,

Львівська,

Волинська,

Черкаська області.

У жовтій зоні лише 3 області: Закарпатська, Кіровоградська й Тернопільська.

"Помаранчевими" є Вінниччина, Полтавщина, Харківщина та Буковина.

Важливо! За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, Луганську й Херсонську області можуть перевести в жовту карантинну зону. Однак є умова – там повинна зберегтися позитивна динаміка.