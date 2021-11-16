Мовиться про Київську, Луганську, Одеську та Запорізьку області. Про це заявив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко.

Увага Поки не для виїзду за кордон: хто матиме право на бустерну дозу COVID-вакцини в Україні

За його словами, до цих регіонів також може приєднатись і Львівська область.

Кольорові карантинні зони станом на 16 листопада

У червоній зоні карантину зараз перебувають 17 областей та місто Київ, зокрема:

  • Херсонська,
  • Одеська,
  • Запорізька,
  • Донецька,
  • Дніпропетровська,
  • Сумська,
  • Миколаївська,
  • Рівненська,
  • Житомирська,
  • Івано-Франківська,
  • Київська,
  • Луганська,
  • Хмельницька,
  • Чернігівська,
  • Львівська,
  • Волинська,
  • Черкаська області.

У жовтій зоні лише 3 області: Закарпатська, Кіровоградська й Тернопільська.

"Помаранчевими" є Вінниччина, Полтавщина, Харківщина та Буковина.

Які правила діють у червоній зоні


Червона зона передбачає найсуворіші обмеження карантину. Заборонена робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів. Не можна також проводити масові заходи.

Проте обмеження не діятимуть, якщо 100 % працівників та відвідувачів будуть вакциновані.