Які області можуть першими вийти з червоної зони
16 листопада 2021 , 16:57Читать новость на русском
Джерело:KSE
Вже з наступного тижня розпочнеться вихід регіонів України з червоної зони. Згідно з даними експертів Київської школи економіки (KSE), першими можуть вийти 4 області.
Мовиться про Київську, Луганську, Одеську та Запорізьку області. Про це заявив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко.
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За його словами, до цих регіонів також може приєднатись й Львівська область.Нагадаємо! Раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко також заявляв, що наступного тижня почнуть послаблювати обмеження в регіонах України, однак, не у всіх.
Кольорові карантинні зони станом на 16 листопада
У червоній зоні карантину зараз перебувають 17 областей та місто Київ, зокрема:
- Херсонська,
- Одеська,
- Запорізька,
- Донецька,
- Дніпропетровська,
- Сумська,
- Миколаївська,
- Рівненська,
- Житомирська,
- Івано-Франківська,
- Київська,
- Луганська,
- Хмельницька,
- Чернігівська,
- Львівська,
- Волинська,
- Черкаська області.
У жовтій зоні лише 3 області: Закарпатська, Кіровоградська й Тернопільська.
"Помаранчевими" є Вінниччина, Полтавщина, Харківщина та Буковина.Важливо! За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, Луганську й Херсонську області можуть перевести в жовту карантинну зону. Однак є умова – там повинна зберегтися позитивна динаміка.
Які правила діють у червоній зоні
Червона зона передбачає найсуворіші обмеження карантину. Заборонена робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів. Не можна також проводити масові заходи.
Проте обмеження не діятимуть, якщо 100 % працівників та відвідувачів будуть вакциновані.