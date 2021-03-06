Не забезпечили достатньо ліжок з киснем: кільком областям дали тиждень на виконання вимоги уряду

Усі регіони України, згідно з постановою уряду, мали забезпечити 80% перепрофільованих ліжок під коронавірус з постачанням кисню. Проте справились з цим завданням не всі, на виправлення помилок областям дали лише тиждень.

Про це повідомили під час засідання Державної комісії з ТЕБ та НС 6 березня. Три з областей, у яких бракує ліжок з підведеним киснем: Закарпатська, Чернівецька та Івано-Франківська – вже у червоній зоні.

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Які регіони не відповідають вимогам:

Закарпатська область – 66%,

Івано-Франківська – 74%,

Одеська – 70%,

Рівненська – 72%,

Чернівецька – 78%

Київ – 78%.

Уже через тиждень очільники областей та столиці мають проінформувати про виконану роботу.

Закарпаття з 8 березня житиме за правилами червоної зони

Зазначимо, що на Закарпатті обмеження червоної зони розпочнуть діяти з 8 березня. Раніше обмеження ввели на Прикарпатті, Буковині та Житомирщині. Ще 9 областей та Київ – у помаранчевій зоні. Тут нема додаткових обмежень, проте це попередження про наближення регіону до "червоних" показників.

Адаптивний карантин в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу