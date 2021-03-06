Не забезпечили достатньо ліжок з киснем: кільком областям дали тиждень на виконання вимоги уряду

Джерело:Кабінет Міністрів України
Усі регіони України, згідно з постановою уряду, мали забезпечити 80% перепрофільованих ліжок під коронавірус з постачанням кисню. Проте справились з цим завданням не всі, на виправлення помилок областям дали лише тиждень.
Про це повідомили під час засідання Державної комісії з ТЕБ та НС 6 березня. Три з областей, у яких бракує ліжок з підведеним киснем: Закарпатська, Чернівецька та Івано-Франківська – вже у червоній зоні.
До теми Закарпаття лихоманить від COVID-19: голові ОДА доручили знайти причину спалаху
Уже через тиждень очільники областей та столиці мають проінформувати про виконану роботу.
Зазначимо, що на Закарпатті обмеження червоної зони розпочнуть діяти з 8 березня. Раніше обмеження ввели на Прикарпатті, Буковині та Житомирщині. Ще 9 областей та Київ – у помаранчевій зоні. Тут нема додаткових обмежень, проте це попередження про наближення регіону до "червоних" показників.