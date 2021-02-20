Україна готова до прибуття вакцин. Міністрство охорони здоров'я та регіональні координатори вже провели нараду щодо узгодження останніх штрихів внутрішньообласної логістики.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, що також провели "окремий селектор з обласними складами щодо особливостей обліку та відпуску імунобіологічних препаратів".

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Маємо чіткий план, який дозволяє відразу після прибуття вакцини розвозити її до обласних складів 11 машинами одночасно,

– зауважив Ляшко.

Які регіони отримають вакцину у перший день

Житомирська область;

Київська область та місто Київ;

Чернігівська область;

Черкаська область;

Полтавська область;

Вінницька область.

За словами Ляшка, усі інші області України отримають вакцину вже наступного дня після її прибуття в Україну.

Що ще сказав Ляшко

"Мобільні бригади вже знають, яка кількість вакцин, у який заклад охорони здоров'я їм потрібна буде для проведення щеплення всіх охочих у даній лікарні", – наголосив головний санітарний лікар.

Ляшко зауважив, що вже 21 лютого відвідає Чернігівську область. Там він хоче переконатися "у готовності складу, мобільної бригади та лікарні, працівників якої будуть вакцинувати першими".

"Національна служба здоров’я України (НСЗУ) буде укладати договори із чітко визначеними медзакладами, які відповідають всім вимогам для проведення вакцинації від COVID-19, та сплачуватиме їм за надані послуги", – додав Ляшко.

Головний санітарний лікар також нагадав, що "у перший місяць для забезпечення готовності до проведення вакцинації роботи НСЗУ виплачуватиме 8 тисяч гривень на одну мобільну команду медиків".

За словами Ляшка, надалі медзакладам доплачуватимуть за фактичну кількість провакцинованих осіб. За першу дозу введеної вакцини платитимуть – 25 гривень, за другу – 60 гривень.



Як відбуватиметься вакцинація в Україні / Дані МОЗ / Інфографіка 24 каналу