24 лютого в Україні розпочалась масова вакцинація проти COVID-19. Розповідаємо, які області уже отримали вакцину Covishield, індійського виробництва за ліцензією Oxford-AstraZeneca та де процес імунізації уже розпочали.

Впродовж минулої доби щеплення проти коронавірусу отримали 159 медичних працівників у п'яти областях.

До теми 5 актуальних питань про вакцинацію проти коронавірусу в Україні

У яких областях уже триває вакцинація:

Українську компанію вакцинації проти коронавірусу розпочали з Черкас. Першим українцем, який отримав щеплення став Горенко Євген Васильович – лікар реаніматолог, який працює в ковідному відділенні Черкаської обласної лікарні.

Київська область та місто Київ

Продовжила хвилю вакцинації Київщина, імунізацію області розпочали з Броварів — вакцинували лікарку дорослого інфекційного відділення Тетяну Шульженко.

25 лютого до програми вакцинації приєдналась столиця. Першим щеплення отримає завідувач інфекційного відділення Олександрівської міської лікарні.

42 600 доз препарату Covishield, виробленого нібито за ліцензією Oxford/AstraZeneca в Індії, вистачить на повноцінну вакцинацію 21 300 мешканців Києва.

Першими щеплення проти COVID-19 в областях отримали заввідділення і лікар мобільної бригади, відповідно. У Вінницьку область всього доставили 17,8 тисяч доз вакцини від AstraZeneca. На Чернігівщину – 6,8 тисячі доз препарату.

Перші українські медики, які отримали вакцину проти коронавірусу / Фото Центр громадського здоров'я

Старт вакцинації на Буковині

15 100 доз вакцини виробництва Oxford/AstraZeneca (Covishield) доправили в область у ніч проти 25 лютого. Перших медиків розпочали щеплювати уже вранці.

На Львівщину привезли 42,2 тисячі доз вакцини від коронавірусу

Львівщина 25 лютого отримала 42,2 тисячі доз вакцини від коронавірусу, яку виготовляють за ліцензією компанії Oxford/AstraZeneca. Спочатку вакцинуватимуть членів мобільних бригад, які й робитимуть щеплення усім жителям області.

На Прикарпатті стартувала вакцинація

Джерело ТСН

У Прикарпатській райлікарні у Надвірній зробили перше в області антиковідне щеплення. У цій лікарні ситуація складна: півтори сотні "ковідних" ліжок і усі зайняті. Загалом у перший день вакцинації в лікарні планують прищепити 20 працівників.

Вакцину на Прикарпаття привезли вночі – це 22 тисячі доз. Тобто буде провакциновано 11 тисяч людей.

Вакцинація в Полтавській області

Джерело телеграм очільника Полтавської ОДА

Перше щеплення у Полтавській області зробили лікареві-інфекціоністу Роману Пономаренку. Полтавщина отримала 19300 доз вакцин Oxford/AstraZeneca Covishield індійського виробника для вакцинації від COVID-19.



Роман Пономаренко після процедури він почувається добре / Фото ТСН

На Рівненщині стартувала вакцинація

Джерело Суспільне Рівне

На Рівненщину вночі надійшло понад 17 тисяч доз вакцини проти COVID AstraZeneca. В першу чергу вакцинують 20 медиків мобільних бригад з імунізації. Загалом на першому етапі щеплять 2 454 людини з області.

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