Більшість людей повністю одужують від коронавірусу протягом кількох тижнів, але інколи зберігаються симптоми й після одужання. Якщо ці симптоми турбують понад 12 тижнів, то вважається, що людина має тривалий ковід.

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Симптоми постковідного симптому

Загальні симптоми, які можуть зберігатись при ковіді:

втома;

задишка або утруднене дихання;

кашель;

біль у суглобах;

біль у грудях;

проблеми з пам'яттю, концентрацією чи сном;

біль у м'язах або головний біль;

швидке чи прискорене серцебиття;

втрата запаху чи смаку;

депресія чи тривога;

висока температура;

запаморочення, коли людина встає;

погіршення стану після фізичних чи розумових навантажень.

Які лікарі можуть допомогти

Ускладнення з боку серця після ковіду спостерігаються у людей різного віку, навіть якщо в анамнезі не було хвороб серця. За даними Американської кардіологічної асоціації, до групи підвищеного ризику відносяться літні пацієнти з ішемічною хворобою або високим артеріальним тиском в анамнезі, але ризик має будь-яка людина.

Якщо після одужання у людини зберігаються біль у грудях, задишка, прискорене серцебиття або слабкість, терапевт направить його на консультацію до кардіолога. Під час візиту кардіолог проведе три базові обстеження для визначення здоров'я серця: ЕКГ, ехокардіографію та кардіологічний стрес-тест.

Терапевт також може призначити рентгенографію грудної клітки, щоб відстежити будь-які пошкодження легень. Британська торакальна спільнота рекомендує робити рентген грудної клітки людям із серйозними респіраторними захворюваннями, які тривали 12 тижнів.

Які аналізи здавати

Аналізи крові, які можуть призначити залежно від симптомів: